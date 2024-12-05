Московский университет не будет увольнять преподавателя с розовыми волосами

Руководство Финансового университета при правительстве РФ не собирается увольнять преподавательницу английского языка, которая покрасила волосы в яркий цвет. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель аппарата вуза Кирилл Крошков. По его словам, сообщения об увольнении из-за нестандартной внешности девушки появились «по причине человеческого фактора», в трудовом договоре запрета красить волосы нет.

«Старшему преподавателю кафедры английского языка и профессиональной коммуникации Финансового университета Юлии Ким увольнение из-за смены цвета волос не грозит, так как это действие является ее личным правом и не нарушает законодательства Российской Федерации, а также не противоречит трудовому договору. От руководства Финансового университета не могло быть, не было и не планируется никаких директивных указаний о необходимости смены цвета волос преподавателя. К сожалению, не соответствующая действительности информация об увольнении преподавателя вуза из-за нестандартного цвета волос возникла и стала активно распространяться по причине человеческого фактора. Это субъективная трактовка личного разговора Юлии Витальевны с коллегами, которые высказали свое личное отношение к изменению внешности преподавателя и рекомендовали девушке вернуть прежний цвет волос», — объяснил Крошков.

Он добавил, что российские законы не позволяют диктовать людям, что им делать со своей внешностью.

«Согласно законодательству Российской Федерации, внешний вид человека является предметом его личных неимущественных прав, которыми он вправе распоряжаться самостоятельно. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, оставаясь верным высоким нравственным идеалам и принципам этики научного сообщества, признает и уважает права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции Российской Федерации», — заключил Крошков.

До этого преподавательница вуза заявила, что ей угрожают увольнением из-за яркого цвета волос. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам 34-летней Юлии, она столкнулась с претензиями от руководства после того, как перекрасила волосы в цвет фуксии. Девушке якобы дали время до января, чтобы изменить внешний вид — перекраситься или носить парик, иначе трудовой договор могут расторгнуть.

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