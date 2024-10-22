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В Химках педагог пришла на урок с дуршлагом на голове

Mash: в Химках требуют уволить педагога, которая вела урок с дуршлагом на голове

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Телеграм-канал «Mash»

В подмосковных Химках родители намерены добиться увольнения педагога, которая пришла в школу с дуршлагом на голове и рассказывала детям о пастафарианстве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Преподаватель русского языка устроила неожиданный перфоманс прямо на уроке, придя в школу с дуршлагом на голове. По словам учеников, учительница объяснила, что является последовательницей пастафарианства — пародийной религии, приверженцы которой верят в летающего макаронного монстра.

Родителям школьников поведение педагога не понравилось, они обратились к руководству образовательного учреждения. Дирекция школы проверила документы и медицинские справки педагога. Как отмечает Mash, жалоб на преподавательницу ранее не поступало, однако часть родителей учеников требуют уволить преподавателя.

До этого сообщалось, что в Тюмени суд отказал в смене паспорта местному жителю из-за его фото с дуршлагом на голове. Мужчина обратился с заявлением о замене паспорта, однако, когда он принес документы, то представители ведомства обратили внимание на странное фото заявителя — он был с дуршлагом на голове. На суде тюменец пояснил, что является священником пастафарианской церкви, при этом он не смог доказать, что его религиозные принципы не позволяют сделать стандартное фото на паспорт.

Ранее амурский подросток выломал дверь в школе из-за страха порвать свой костюм.

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