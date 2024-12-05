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На выставке в павильоне №1 на ВДНХ россиянам представили более 30 работ

Более 10 тысяч человек посетили выставку Третьяковки в павильоне №1 «Центральный»

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ВДНХ

С момента открытия 21 ноября экспозицию Третьяковской галереи в павильоне №1 «Центральный» посетили более 10 тыс. человек, сообщается на сайте ВДНХ.

Организаторы отметили, что на выставке представлена часть собрания крупнейшего национального музея России. Всего в 8 выставочных залах можно увидеть более 30 работ.

В первом зале посетители могут увидеть проект Александра Виноградова и Владимира Дубосарского «Времена года русской живописи» (2007), на котором представлены 4 цикла: «Зима», «Весна», «Осень» и «Лето». На каждом холсте методом компьютерного монтажа представлены различные образы из произведений русского искусства XIX-XX веков.

В другом зале находятся мозаичный триптих Александра Дейнеки «Хорошее утро» и полотно «На открытии колхозной электростанции», «Сбор овощей. Обновленная земля» (1927) и «Весенняя охота. Глухари» (1947) Василия Яковлева, а также видеоинсталляция «Гимны Московии» Дмитрия Венкова.

Также посетители смогут увидеть монументальный горельеф Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!», модель скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» и различные работы других мастеров.

Выставка Третьяковской галереи продлится до сентября 2025 года.

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