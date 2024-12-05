Преподавательница московского вуза может лишиться работы после смены цвета волос

Руководство столичного вуза пригрозило преподавателю увольнением из-за яркого цвета волос. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, проблемы у 34-летней Юлии, которая преподает английский язык в Финансовом университете при правительстве РФ, начались в конце ноября, когда она появилась на работе с новым цветом волос.

Руководству выбранный сотрудницей оттенок не понравился, и женщине поставили ультиматум — либо она приходит на занятия в парике, либо до января перекрашивает волосы в более натуральный цвет.

«Меня вызвали к руководству и сказали, что я должна срочно перекрашивать волосы, потому что с таким цветом волос преподаватель <...> не может преподавать», — сообщила Юлия на видео. Тем не менее она отказалась что-либо менять в своей внешности, несмотря на возможное расторжение договора.

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