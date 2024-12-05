Ученые бьются над загадкой разноцветных шаров, выброшенных на берега Австралии, пишет News.

Агентство по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса получило сообщение от местного жителя о странных объектах, найденных им на пляже. В ответ на поступившую информацию администрация разместила предупреждающие знаки вдоль участков пляжа, информируя общественность о загрязнении, и инициировала операцию по очистке территории.

Как пишут СМИ, на пляже были неизвестные предметы, которые имели различные размеры, формы и цвета — от белого до черного. Некоторые объекты были размером с мяч для гольфа. Специалисты собрали их для дальнейшего анализа и планируют сравнить их с другими находками, сделанными в Сиднее за последние два месяца.

На данный момент эксперты до сих пор не могут определить источник появления этих объектов, так как недоступны исходные образцы для анализа.

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