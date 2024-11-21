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В Австралии мужчина оказался в больнице после укуса «самой ядовитой в мире» рыбы

Daily Mail: мужчина попал в больницу после того, как его ужалила рыба-камень в Австралии

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Matt9122/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина в Австралии оказался в больнице после того, как его ужалила «самая ядовитая в мире» рыба, пишет Daily Mail.

Турист из Германии Каспер Крупа плавал в океане в Западной Австралии, когда его ужалила рыба-камень, считающаяся самой ядовитой в мире.

«Что-то ужалило меня в палец. Я вытащил руку из воды, и она немного кровоточила», — рассказал он .

Касперу пришлось самостоятельно добираться до ближайшей больницы, так как его девушка не умела водить машину. Он объяснил, что управлял автомобилем, используя правую руку, в то время как левая была обездвижена болью.

Прибыв в клинику, врачи дали ему обезболивающее и провели процедуру с использованием горячей воды с уксусом для облегчения состояния. Крупа провел в учреждении один день и после выписки начал курс антибиотиков.

Рыба-камень, знаменитая за свои ядовитые свойства, обитает в австралийских водах в двух основных формах: рифовой и эстуарной. Эти существа обладают невероятными способностями к маскировке, что делает их трудными для обнаружения. У них 13 ядовитых шипов, укусы которых могут привести к серьезным последствиям, включая паралич и остановку сердца.

Ранее мужчина в Австралии наткнулся на змею, спрятавшуюся в связке бананов.

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