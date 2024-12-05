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В Йошкар-Оле подросток напал на мужчину с ножом и угнал его машину

В Марий Эл 17-летний подросток угнал иномарку, угрожая водителю ножом

В Йошкар-Оле полицейские задержали молодого человека по подозрению в вооруженном угоне автомобиля. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, 17-летний юноша остановил попутку на выезде из города, он собирался доехать до своей возлюбленной. В дороге злоумышленник накинул на шею водителя ремень, приставил к его спине нож и потребовал передать ему авто. Потерпевшему удалось освободиться от ремня, остановить транспортное средство и сбежать. Злоумышленник сел за руль и уехал.

Мужчина обратился в правоохранительные органы и связался со своим другом, который находился поблизости и также начал искать угонщика. Вскоре он заметил автомобиль друга и стал его преследовать, сообщив автоинспекторам координаты злоумышленника. Угнанное авто удалось остановить, угонщика задержали. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ) полицейский угнал у женщины автомобиль и угрожал коллегам, которые его задерживали. Мужчина не справился с управлением и врезался в сугроб. Свою вину в угоне офицер полиции не признал. Его ожидает служебная проверка, также возможно возбуждения уголовного дела по статье об угоне.

Ранее два москвича отняли машину и деньги у таксиста, притворившись полицейскими.

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