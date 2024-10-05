Правительство выделит деньги на выплату долгов «Большой российской энциклопедии»

Сотрудникам «Большой российской энциклопедии» (БРЭ) выплатят долги по зарплате из средств резервного фонда правительства России. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к Минцифры.

Конкретная сумма не называется.

Наработанные БРЭ материалы после ликвидации портала будут переданы команде «Рувики», добавил он.

5 октября стало известно о решении правительства ликвидировать «Большую российскую энциклопедию». В организации сообщали, что ее долги составляют около 1,64 млрд руб. 2 октября сотрудники БРЭ вышли с пикетами в центре Москвы, требуя выплатить им зарплаты.

«Большая российская энциклопедия» — преемница «Большой советской энциклопедии». В 2019 году распоряжением кабмина на ее базе был создан одноименный научно-образовательный портал.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал в мае этого года, что сотрудникам БРЭ не выплачивают зарплату с января. Кроме того, власти не продлили финансирование проекта.

Ранее суд в Москве снова оштрафовал «Википедию».