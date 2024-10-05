Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство выделит деньги на выплату долгов «Большой российской энциклопедии»

Работникам «Большой российской энциклопедии» выплатят долги из резервов кабмина

close
Shutterstock

Сотрудникам «Большой российской энциклопедии» (БРЭ) выплатят долги по зарплате из средств резервного фонда правительства России. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к Минцифры.

Конкретная сумма не называется.

Наработанные БРЭ материалы после ликвидации портала будут переданы команде «Рувики», добавил он.

5 октября стало известно о решении правительства ликвидировать «Большую российскую энциклопедию». В организации сообщали, что ее долги составляют около 1,64 млрд руб. 2 октября сотрудники БРЭ вышли с пикетами в центре Москвы, требуя выплатить им зарплаты.

«Большая российская энциклопедия» — преемница «Большой советской энциклопедии». В 2019 году распоряжением кабмина на ее базе был создан одноименный научно-образовательный портал.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал в мае этого года, что сотрудникам БРЭ не выплачивают зарплату с января. Кроме того, власти не продлили финансирование проекта.

Ранее суд в Москве снова оштрафовал «Википедию».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами