Подарки хранили в туалете: многодетная россиянка раскритиковала конкурс красоты

Многодетная жительница Екатеринбурга Наталья Смородникова, принимавшая участие в конкурсе красоты «Главная мама Екатеринбурга» 15 ноября, раскритиковала организацию состязания. Об этом сообщает E1.ru.

По словам женщины, несмотря на оргвзнос, конкурсантки самостоятельно искали платья и брали их в аренду, платили за макияж и прическу для фотосессии, а также выкупали билеты для гостей, а потом распространяли их среди знакомых и родственников.

Смородникова отметила, что некоторые финалистки получили сертификаты с просроченным сроком годности, и не все женщинам хватило букетов. Также многодетная мама показала, как организаторы хранили подарки, в которых в том числе были продукты питания. На фотографии, опубликованной женщиной, пакеты с сувенирами расставлены между унитазом и биде в общественном туалете.

Организатор конкурса Марина Степура в беседе с журналистами заявила, что, согласно многолетней практике, всегда есть недовольные участницы. По ее словам, обычно больше всех обижены те, кому не удается взять призовые места. Собеседница подчеркнула, что в творческом конкурсе участниц никто не обязывал арендовать костюмы. Наряд можно было сделать из подручных предметов дома.

«Творческий выход на то и творческий, чтобы участницы составили свой образ. Это этап конкурса, в котором как раз можно проявить себя», — пояснила организатор.

Пакеты с подарками, как отметила Степура, хранились в уборной комнате, так как мест в других помещениях не хватило. Организатор подчеркнула, что туалет был закрыт на ключ и не использовался по своему непосредственному назначению.

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