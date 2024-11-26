На Кубани в салоне красоты похожая на чиновницу женщина избила администратора

На Кубани замглавы района отстранили от работы после видео в интернете. Об этом сообщает администрация Гулькевичского района региона.

Соответствующее решение приняли после того, как в социальных сетях появились кадры нападения со стороны похожей на замглавы женщины.

В ролике посетительница хватает администратора салона красоты за волосы и заявляет, что та якобы звонила «ему» и «лезла в чужую семью». Спустя некоторое время в кадре появился мужчина, сама героиня ролика переместилась дальше от камер и продолжила избиение.

После нескольких ударов россиянка потребовала удалить кадры с камер видеонаблюдения и поинтересовалась, где в салоне сервер. Что именно стало причиной конфликта, не сообщается.

После публикации кадров в соцсетях в администрации организовали служебную проверку. На время мероприятий женщина не будет участвовать в деятельности органа власти.

Ранее в Приморье иностранец избил сожительницу и схватил ее за горло из ревности.