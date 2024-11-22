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В Госдуме заявили, что основы государственности в детском саду не нужны

Депутат Горячева выступила против введения в детсадах курса «Основы государственности»

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Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Вводить курс «Основы российской государственности» в детских садах не нужно, поскольку гражданская идентичность человека начинает формироваться лишь в подростковом возрасте. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. По ее словам, прививать детям патриотизм нужно не уроками, а «общими делами».

«Дошкольное образование ставит перед собой другие задачи: развивать в ребенке любознательность, эмоциональную чуткость, умение взаимодействовать с миром. Любовь к Родине воспитывается не уроками, а через участие в общих делах и созидательную деятельность. Формирование гражданина — это не только знание законов, норм и исторических фактов. Это способность уважать, ценить труд и таланты окружающих, чувствовать ответственность за себя и других. Эти качества формируются постепенно, через общение и личный пример. Гражданская идентичность начинает по-настоящему формироваться в подростковом возрасте, когда появляются первые реальные обязанности перед обществом. Истинная сопричастность к Родине куется делами, а не дополнительными дисциплинами. А в садике уж точно общество для ребенка и место, где реализуются его обязанности и права, — это семья», — сказала она.

22 ноября депутат Госдумы Эльвира Аиткулова предложила начать преподавать в детских садах курс «Основы российской государственности», который сейчас входит в программу вузов. По мнению парламентария, это необходимо для того, чтобы у будущих студентов не возникало «внутреннего противоречия, в том числе идеологического». Аиткулова пояснила, что курс нужен для создания «единой системы координат» у ребенка с того момента, как он осознает себя человеком и гражданином.

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