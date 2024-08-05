Защита сенатора Савельева подаст жалобу на его арест

Защита подаст жалобу на арест сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации покушения в понедельник, 5 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из его адвокатов.

«Мы сегодня подаем жалобу», — сказал адвокат.

2 августа правоохранители задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения. Также генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совет Федерации о лишении неприкосновенности задержанного сенатора. СМИ сообщали, что Савельев проживал в центре Москвы в квартире стоимостью более 240 млн рублей.

Двух фигурантов дела Савельева арестовали еще в марте текущего года. Среди задержанных — Юрий Нефедов, в отношении которого дело возбудили 19 марта. Мужчина ранее не был судим, имеет заболевания и является ветераном боевых действий в Афганистане.

Ранее супруга Савельева рассказала, что муж просил ее не приезжать в РФ.