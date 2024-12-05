Спортсменка рассказала о пользе бодибилдинга для женщин

Женщины, которые занимаются бодибилдингом, могут развить свою силу, выносливость, гибкость, а также иметь подтянутую фигуру. Об этом Pravda.Ru рассказала профессиональный атлет по бодибилдингу категории Figure Наталья Шарапова.

По ее словам, такой вид спорта может также укрепить их самооценку и уверенность в себе. Помимо этого, бодибилдинг помогает поддерживать общее здоровье и уровень энергии.

«Несмотря на распространенное мнение о том, что бодибилдинг может сделать женщину слишком мускулистой и мужественной, на самом деле это не так. Женские тела имеют свои особенности, и при правильном подходе к тренировкам они могут стать красивыми и вызвать зависть у многих в окружении», — добавила Шарапова.

Daily Mail до этого писала, что женщина из Англии, которая раньше не ходила в спортзал, стала чемпионкой мира по бодибилдингу. 43-летняя мать четверых детей Керри Макдональд впервые в жизни пришла в зал в апреле 2021 года. По словам женщины, после изоляции ей была необходима какая-то активность, поэтому фитнес подошел под эту задачу лучше всего.

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