В Свердловской области мужчина выстрелил с балкона в собак и попал в человека

В Свердловской области юноша устроил стрельбу, чтобы разогнать собак, но попал в человека. Об этом сообщила «Сапа».

По данным Telegram-канала, 21-летний житель Серова долго не мог уснуть из-за воющих во дворе собак. Через некоторое время молодой человек не выдержал, вышел на балкон с пневматическим оружием и сделал несколько выстрелов в сторону мусорных баков.

Одна из выпущенных пуль попала в ухо 26-летнему трактористу, который мирно сидел на лавочке во дворе. Извлечь инородное тело из ушной раковины мужчине помогла жена. Позже пострадавший вычислил, где живет стрелок, и наведался к нему в гости, чтобы попросить больше так не делать.

Грозит ли юноше уголовная или административная ответственность за стрельбу, не уточняется. В полиции инцидент пока не комментировали.

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