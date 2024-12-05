Волонтерскому движению Сбера исполнилось 15 лет

Движение волонтеров активно развивается, в Сбере оно существует уже 15 лет, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«По всей России работают 35 тыс. волонтеров – это население целого города», — отметил он.

Ведяхин добавил, что занятия у волонтеров масштабные и разнообразные, поэтому каждый может найти себе то, что ему по душе.

По его словам, волонтерские проекты появляются в каждом регионе присутствия банка.

Ведяхин отметил, что ежегодно эковолонтеры Сбера организуют различные активности по очистке лесов и рек, а проекты Сбера увеличивают интерес к культурным ценностям России.

Также ежегодно Сбер проводит конкурс социальных проектов. В 2024 году на конкурс подали рекордные 167 заявок, а 37 из них победили.

Другие проекты Сбера помогают россиянам с инвалидностью заниматься спортом, повышать финансовую грамотность и развивать другие важные навыки.

Напомним, с 2017 года по указу президента России Владимира Путина 5 декабря отмечается День волонтера.