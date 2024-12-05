Пациенты с рассеянным склерозом смогут бесплатно получать инновационные препараты

В 2025 году 4 тыс. россиян бесплатно получат инновационную терапию первыми российскими оригинальными препаратами для терапии рассеянного склероза, разработанными учеными компании Biocad.

Новые лекарства стали доступны благодаря их включению в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и лекарственных препаратов, применяемых при лечении высокозатратных нозологий (ВЗН). Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

На данный момент Центр лекобеспечения принимает заявки на участие в аукционах на поставку лекарств по программе ВЗН. Препараты будут закупаться за счет государства и выдаваться пациентам бесплатно.

Эксперты отмечают, что оригинальные отечественные препараты позволят обеспечить необходимой терапией больше пациентов, чем зарубежные аналоги, без увеличения нагрузки на бюджет здравоохранения.

Напомним, весной 2023 года Минздрав России зарегистрировал сразу два российских препарата, изменяющих течение рассеянного склероза.

Как отметили в компании Biocad, оба препарата относятся к оригинальным лекарственным средствам. «Тенексиа» представляет собой пегилированный интерферон, а «Ивлизи» — моноклональное антитело.