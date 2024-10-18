Учитель удерживал школьников в туалете и говорил с ними «о понятиях»

В Казахстане ученики пожаловались на поведение педагога во время занятий. Об этом сообщает Telegram-канал Abai news.

Инцидент произошел в Семее. По словам родителей, на уроке у семиклассника не оказалось тетради, поэтому учитель истории решил выйти с ним на разговор в туалет. Спустя время, педагог потребовал привести его одноклассника.

В результате учитель закрыл туалет и стал нецензурно выражаться, рассказывая детям «о понятиях».

«Он кричал, угрожал и требовал, чтобы они никому не рассказывали об этом», – сообщается в публикации.

Вскоре родители узнали о произошедшем и обратились в полицию. По словам самого педагога, он несколько раз делал школьнику замечания, но тот игнорировал их, поэтому учитель решил выбрать другую «методику».

Педагога уволили. Помимо этого, учителя привлекли к административной ответственности.

Известно, что в этой же школе другой педагог отобрал у учащегося телефон и потребовал не рассказывать об этом, иначе он станет «сдавалой».

Ранее в кинотеатре Ялты в мужском туалете установили камеру.