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Учитель удерживал школьников в туалете и говорил с ними «о понятиях»

В Казахстане учитель закрыл учеников в туалете в воспитательных целях

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Pixabay

В Казахстане ученики пожаловались на поведение педагога во время занятий. Об этом сообщает Telegram-канал Abai news.

Инцидент произошел в Семее. По словам родителей, на уроке у семиклассника не оказалось тетради, поэтому учитель истории решил выйти с ним на разговор в туалет. Спустя время, педагог потребовал привести его одноклассника.

В результате учитель закрыл туалет и стал нецензурно выражаться, рассказывая детям «о понятиях».

«Он кричал, угрожал и требовал, чтобы они никому не рассказывали об этом», – сообщается в публикации.

Вскоре родители узнали о произошедшем и обратились в полицию. По словам самого педагога, он несколько раз делал школьнику замечания, но тот игнорировал их, поэтому учитель решил выбрать другую «методику».

Педагога уволили. Помимо этого, учителя привлекли к административной ответственности.

Известно, что в этой же школе другой педагог отобрал у учащегося телефон и потребовал не рассказывать об этом, иначе он станет «сдавалой».

Ранее в кинотеатре Ялты в мужском туалете установили камеру.

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