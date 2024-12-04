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Россиян призвали защитить телефоны паролем и биометрией

Киберэксперт Лопатин: россиянам следует защитить телефоны паролем и биометрией

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Depositphotos

На мобильных телефонах часто хранится вся персональная информация о пользователе, которая привлекает киберпреступников. Поэтому россиянам нужно обязательно установить на смартфон пароль или биометрическую защиту. Нужно следить, чтобы он оставался заблокированным и не оставлять без присмотра на виду, посоветовал в беседе с RT старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

Эксперт также призвал приобретать смартфоны только в проверенных, официальных магазинах и отказываться от устройств сомнительных брендов, не имеющих сертификата. Это позволит избежать покупки телефона с уже встроенным вредоносным ПО.

После приобретения телефона нужно включить двухфакторную аутентификацию. К установке приложений следует относиться внимательно и серьезно, не предоставляя всем подряд разрешения к геолокации или контактам, подчеркнул Лопатин. Он также напомнил, что нельзя переходить по неизвестным внешним ссылкам, особенно если сообщение получено якобы от банка, госслужбы и так далее.

«Регулярно делайте резервные копии данных: храните их не только в облаке, но и на физическом носителе, чтобы защитить информацию в случае утраты устройства», — порекомендовал специалист.

Чтобы противостоять вирусам и фишинговым атакам, нужно следить за обновлением надежного антивирусника, заключил Лопатин.

Напомним, до этого россиян предупредили о новой мошеннической схеме в мессенджерах: злоумышленники присылают пользователям гифки, нажатие на которые запускает вредоносный код или переносит на фишинговый сайт. Так россияне могут допустить утечку личных данных и доступ преступников ко всем своим средствам.

Эксперты ранее рассказали о способах защиты смартфона от взлома.

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