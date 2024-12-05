В четверг в столичный регион пришли первые морозы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в столичный регион в ночь на четверг пришли первые 10-градусные морозы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, столбик термометра впервые с начала холодного сезона опустился ниже — 10°C. Самые низкие температуры были зафиксированы в Солнечногорске, где ночной минимум составил --10,4°C, в Черусти, где похолодало до — 11,5°C. При этом на базовой метеостанции ВДНХ в Москве температура воздуха к 6:00 часам составляла — 5,4°C.

Леус поделился, что в четверг в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах и тротуарах возможна гололедица.

«В Москве минус 2 — минус 4, в Подмосковье от минус 1 до минус 6 градусов мороза. Такие значения практически точно соответствуют климатической норме этих дней декабря», — добавил синоптик.

Также ожидается восточный ветер 7 --9 м/с, атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

До этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин говорил, что в первые дни декабря температура воздуха в Москве и Московской области превышает климатические нормы на 4 градуса, однако в ближайшее время нормальные декабрьские значения восстановятся.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.