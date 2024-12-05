ФССП не может взыскать штраф с Telegram

Юрист Дмитрий Кваша рассказал РИА Новости, что судебные приставы пока не могут взыскать штраф в размере 4 млн рублей с мессенджера Telegram.

По его словам, судебные приставы не могут найти у должника какое-либо имущество, которое может быть арестовано.

«То есть нет какой-либо недвижимости, счетов в банке», — поделился Кваша.

Он уточнил, что Telegram все таки является мессенджером, и у него должны быть серверы на территории РФ. Это является обязательным условием функционирования мессенджера. Кроме того, можно искать активы компании за границей и арестовывать их в рамках соглашений о международном сотрудничестве.

До этого газета Financial Times писала, что в первом полугодии 2024 года стоимость цифровых активов мессенджера Telegram составила $1,3 млрд.

Почти половина выручки, или $225 млн, поступила по итогам единовременной сделки с неназванной стороной. Согласно этой договоренности, Telegram «получил вознаграждение» в обмен на разрешение криптовалюте Toncoin быть эксклюзивным методом для малого бизнеса покупать рекламу в приложении. Однако соглашение было расторгнуто 1 октября.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн рублей.