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Социальный проект «Камчатская рыба» перезапустят из-за перекупщиков

Из-за злоупотреблений перекупщиков проект «Камчатская рыба» перезапустят

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gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Из-за злоупотреблений перекупщиков на Камчатке ужесточат правила реализации проекта «Камчатская рыба». Об этом сообщает правительство региона.

К мысли о необходимости перезапуска проекта власти пришли после опроса покупателей о его положительных и отрицательных сторонах. В частности, выяснилось, что значительная часть рыбы, продаваемой по сниженным льготным ценам, приобретается не социально незащищенными категориями граждан, а перекупщиками. Которые затем либо перепродают рыбу в неизменном виде с наценкой, либо «подвергают продукт обработке и реализуют как совершенно новый товар».

«Не для этого запускался этот проект в тесном сотрудничестве с рыбаками Камчатского края», — заявила зампред правительства Камчатского края Юлия Морозова.

По ее словам, власти вводят ограничения на количество реализуемой в рамках проекта рыбы. По специально выпущенным картам, которые можно будет получить в МФЦ, по цене 92 рубля за один килограмм горбуши и 118 рублей за один килограмм кеты будет купить не более пяти килограммов каждого вида продукции в месяц.

Проект «Камчатская рыба» ориентирован на социально незащищенных местных жителей, в число которых входят участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, труженики тыла и т.д.

3 декабря сообщалось, что на Камчатке увеличили размер выплат некоторым участникам СВО.

Ранее сообщалось, что правительство расширило границы ТОР на Камчатке и в Приморье.

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