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Психолог дал советы, как не поссориться с близкими за новогодним столом

Психолог Синайский: за новогодним столом многие выпускают внутреннего зверя

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По медицинской статистике, на Новый год совершается самое большое количество в году трагедий, бытовых, супружеских, семейных конфликтов — от небольших ссор, моральных и физических травм до летальных случаев. Об этом «Газете.Ru» рассказал психолог Дамиан Синайский, основатель Центра стратегического коучинга и психотерапии.

«Поговорим о причинах. Год прошел незаметно в текучке и суетливой спешке. Практически не было времени на близкое, тесное душевное общение. А тут грянули новогодние праздники-каникулы. Появляется очень много времени. И, конечно же, хочешь не хочешь — приходят мысли о прошедшем годе. Возникает чувство неудовлетворенности от несбывшихся планов и надежд. Накопившаяся внутренняя усталость, неудовлетворенность собой и собственной жизнью становится триггером внутренних давнишних обид на близких. Отрицательные мысли начинают провоцировать ощущения неудачника или неудачницы. В случае супружеской пары могут появляться внутренние суждения: «зачем я вышла замуж за этого неудачника?» — объяснил он.

Туда же, по его словам, примешиваются детские воспоминания о радостных ощущениях от Нового года, ожидания чуда, надежды и мечты. И во что это превратилось уже во взрослые годы? Неудивительно, что кто-то ощущает Новый год как еще один год, приближающий к старости. А это безысходное чувство уныния.

«А здесь большое количество алкоголя и какое-то неосознанное ощущение вседозволенности. Происходит внутреннее искажение, а значит, можно быть и агрессивным, и многие из нас «выпускают внутреннего зверя». Снимаются внутренние границы, сдерживающие факторы, и вуаля — мы уже внутри ссоры и конфликта.

Всех этих конфликтов можно, нужно и должно избежать», — отметил эксперт.

Поэтому самый важный совет, как избежать любых конфликтов, — это регулярно культивировать в себе положительные эмоции, особенно накануне приближающегося Нового года.

«Кстати, умение генерировать свой внутренний настрой — это мощный «скил». Это качество запускает механизм «самосбывающегося пророчества». Условно, мое хорошее настроение влияет на близких, члены семьи также в хорошем настроении идут на работу или в школу. Условно, приходят вечером домой с хорошими результатами, мы содержательно и мило проводим время. На работе моя положительно излучаемая энергия вызывает симпатию у коллег и руководства», — резюмировал он.

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