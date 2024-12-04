Названы опасные последствия перееданий

Чрезмерное употребление пищи может привести к серьезным проблемам желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности, спровоцировать развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент и заведующий кафедрой внутренних болезней Института фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета Сайяр Абдулхаков.

Во время переедания от стресса люди склонны потреблять больше вредных продуктов – фастфуда, а также пищи, богатой жирами и углеводами. Это негативно сказывается на работе ЖКТ.

«Острая пища раздражает слизистую оболочку желудка и пищевода, способствуя ее воспалению, и приводит к повышению секреции соляной кислоты в желудке, таким образом увеличивая риск развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Это заболевание развивается в тех случаях, когда содержимое желудка и/или двенадцатиперстной кишки начинает регулярно попадать в пищевод, вызывая характерные симптомы: изжогу (жжение за грудиной), кислую отрыжку, реже – боль по ходу пищевода. Постоянное раздражение слизистой оболочки пищевода может привести к серьезным последствиям — образованию в пищеводе эрозий и язв», — сказал он.

Кроме того, по словам Абдулхакова, переедание может нередко привести к набору лишнего веса, который оказывается дополнительным фактором, провоцирующим рефлюкс (заброс содержимого желудка или двенадцатиперстной кишки) в пищевод. Избыточный вес может сопровождаться снижением функции нижнего пищеводного сфинктера — мышечной структуры, которая в норме предотвращает попадание кислого содержимого желудка в пищевод. В итоге избыточный вес или ожирение становятся одним из факторов риска развития ГЭРБ.

Врач обратил внимание, что единичный случай переедания, скорее всего, не создаст проблем для ЖКТ. Но когда такое поведение становится привычным, угроза для нормальной работы органов ЖКТ повышается.

«Зачастую переедание становится способом борьбы со стрессовой ситуацией. Если переедание становится регулярным и негативно влияет на качество жизни и функционирование организма, стоит обратиться за помощью к специалистам, в том числе, к медицинскому психологу. Желательно контролировать стресс за счет техник релаксации, мягких физических нагрузок и дыхательных упражнений, которые не вредят ЖКТ», — отметил врач.

Доктор отмечает, что если у человека возникли изжога, неприятные ощущения или боль за грудиной во время или после приема пищи, а также при наклонах или в горизонтальном положении, отрыжка с кислым привкусом, то это может говорить о наличии ГЭРБ и является поводом для обращения к гастроэнтерологу:

«Если вы заметили у себя такие симптомы, крайне важно не откладывать визит к врачу. Надеяться, что они пройдут сами, значит ухудшить состояние и без того поврежденного пищевода. При отсутствии своевременного лечения ГЭРБ может привести к пищеводу Барретта и даже аденокарциноме (виду рака) пищевода. Поэтому крайне важно вовремя начать лечение. На сегодняшний день наиболее эффективным методом лечения является медикаментозная терапия с использованием нового поколения препаратов из группы ингибиторов протонной помпы. Они обладают улучшенными свойствами за счет использования в их структуре определенных молекулярных форм (стереоизомеров) и считаются золотым стандартом лечения пациентов с ГЭРБ в мире. Ингибиторы протонной помпы снижают выработку соляной кислоты, что помогает уменьшить выраженность симптомов, добиться заживления эрозий слизистой оболочки пищевода и предотвратить развитие осложнений заболевания», — заключил Абдулхаков.

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