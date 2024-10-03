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В Петербурге легковушка без водителя скатилась в Неву

В Петербурге автомобиль без водителя скатился в Неву

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль скатился в Неву. Людей в салоне не было. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Северной столице.

«На Васильевском острове легковушка съехала в воду. Инцидент произошел на Университетской набережной утром 3 октября», — рассказали в управлении.

Отмечается, что спасателям пришлось работать на четырехметровой глубине. Автомобиль удалось зацепить и вытащить на берег автокраном.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился по неосторожности водителя. Пострадавших нет.

В мае в Петербурге автобус с пассажирами пробил ограждение реки Мойки на Поцелуевом мосту и упал в воду.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. Водителя автобуса задержали.

В компании, которой принадлежит упавший в реку автобус, прошли обыски. Изъята документация.

Позже стало известно, что генеральный директор ООО «Такси» (компании-перевозчика утонувшего в реке Мойка автобуса) был на должности лишь номинально. По факту никаких управленческих функций он не выполнял.

Ранее в Нижнем Новгороде во время ремонта моста рухнула подвесная люлька с рабочими.

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