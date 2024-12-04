В Госдуме призвали россиян отказаться от массовых новогодних гуляний

Жителям России следует отказаться от массовых новогодних гуляний из-за продолжения специальной военной операции. К этому в беседе с изданием «Абзац» призвал депутат Госдумы Николай Новичков.

«Уличные фейерверки, массовые гулянья, корпоративы как на государственном, так и на частном уровне нужно сворачивать до минимума, сделать исключение только для детей», — сказал он.

Он предложил отправить деньги, выделенные на корпоративы, на поддержку специальной военной операции либо ветеранам СВО и членам их семей.

Новичков также посоветовал предприятиям, планирующим массовые празднования Нового года, организовывать корпоративы непосредственно на производстве, чтобы не тратить «деньги, которые можно было направить на нужды страны».

До этого «РБК Краснодар» сообщил, что власти Сочи и Краснодара откажутся от проведения массовых мероприятий в новогодние праздники.

Ранее стало известно, какие города России больше всего потратят на празднование Нового года.