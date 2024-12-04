В Москве проведут церемонию вручения премии «Легенды Тавриды»

В Москве проведут церемонию вручения премии-признания «Легенды Тавриды». Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера «Таврида».

Торжественное мероприятие, на котором объявят новых лауреатов премии, определенных творческой молодежью России, состоится 18 декабря в выставочном центре «Бойлерная» в пространстве «Хлебзавода №9».

Лауреатам вручат памятные статуэтки, символизирующей бесконечный творческий поиск. При их изготовлении вдохновлялись известным арт-объектом на площадке «Тавриды» в Крыму — скульптурой «Человек, смотрящий в море».

Отмечается, что лауреаты премии участвуют в культурных и образовательных проектах арт-кластера, регулярно приезжают в Крым, а также выступают с лекциями и проводят мастер-классы для молодых творцов.

Напомним, премия-признание «Легенды Тавриды» вручается деятелям культуры и искусства за вклад в профессиональное становление нового поколения творцов. Она была учреждена молодыми талантами для своих мэтров, наставников и учителей в 2020 году.

Так, в 2022 году торжественное вручение премии «Легенды Тавриды» прошло в рамках недели «Таврида.АРТ» в Москве на катке в саду «Эрмитаж». Тогда награду получили саксофонист, продюсер, президент Igor Butman Music Group, народный артист РФ Игорь Бутман и актер, режиссер театра и кино, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков.

В 2023 году молодые творцы выразили свою благодарность артисту, автору-исполнителю, композитору и продюсеру, народному артисту России Олегу Газманову.