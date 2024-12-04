«Единая Россия» наградила самых красивых и талантливых работниц сферы ЖКХ

Многие думают, что в жилищно-коммунальном комплексе страны работают в основном мужчины, однако это не так. Женщины трудятся в ЖКХ во всех производственных уровнях: от рядового специалиста до руководителя управляющей компании. Об этом на награждении победительниц первого всероссийского конкурса «Краса ЖКХ» заявил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Он отметил, что вопросы ЖКХ и состояние инфраструктуры отрасли всегда были в центре внимания властей и граждан страны.

Владимир Якушев рассказал, что первый всероссийский конкурс «Краса ЖКХ» был организован партийным проектом «Школа грамотного потребителя», чтобы «показать масштаб женского профессионального участия в отрасли».

Врио секретаря Генсовета ЕР сообщил, что проект был организован вместе с федеральным министерством строительства и ЖКХ.

«Сам конкурс вырос из регионального проекта, а сегодня мы чествуем победительниц из 22 регионов. Такие конкурсы важны, чтобы показать, что любое производство — это, прежде всего, люди», — заявил Якушев.

Он убежден, что признание значимости человека для конкретного коллектива и отрасли в целом, всегда помогают ему достигать новых успехов.

Замсекретаря Генсовета «Единой России», сопредседатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России», сенатор Дарья Лантратова убеждена, что необходимо активнее популяризировать профессии в сфере в сфере ЖКХ.

«Это — большая государственная задача для всех органов власти, партии, общества. Сфера ЖКХ — та область, с которой каждый человек сталкивается ежедневно. Для людей она самая чувствительная, поэтому так важно здесь работать с душой, наводить порядок, создавать уют и красоту», — заявила она.

Федеральный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», депутат Мосгордумы Александр Козлов рассказал, что на конкурс поступило около 370 заявок из разных субъектов страны.

Он подчеркнул, что многие сотрудницы отрасли выполняют свою работу наравне с мужчинами.

Конкурс проходил с 18 сентября по 18 ноября.