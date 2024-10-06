Российских школьников и студентов обучат кибербезопасности

В этом году в российских школах и вузах начнутся занятия по кибербезопасности, пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.

Согласно материалу, они будут организованы в рамках мероприятий по противодействию мошенничеству на финрынке. У школьников и студентов появится возможность не только познакомься с основными схемами работы злоумышленников, но и в процессе игры развить навыки быстрого и осознанного распознания подобных мошеннических действий. Пока такие занятия по кибербезопасности будут иметь просветительских характер без обязательной проверки усвоенного материала.

Эксперты одобрили инициативу Минфина, Минпросвещения и Минобразования. Так, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала детей «находкой для мошенников», поскольку они начинают использовать интернет-сервисы, еще не обладая критическим восприятием информации в сети.

В сентябре исследование Skysmart показало, что более половины россиян хотели бы добавить в школьную программу уроки по программированию и IT. Опрошенные выступают за то, чтобы ребенок научился кодить еще в школе. Кроме того, в 30% случаях родители отмечают важность финансового планирования и грамотность в обращении с деньгами с начала учебы.

Ранее интернет-мошенники обманули 12-летнюю школьницу из Калининграда и оставили ее мать без денег.