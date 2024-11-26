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Санта-Клаус ударил посохом четырехлетнего мальчика, который показал ему язык

Санта-Клаус ударил ребенка, показавшего ему язык на ярмарке в Германии

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Shutterstock/FOTODOM

Санта-Клаус разозлился и ударил ребенка на рождественской ярмарке в Германии. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел на территории рождественской ярмарки в Штральзунде, небольшом приморском городе на севере страны. 34-летняя женщина пришла туда вместе со своими детьми и отправила четырехлетнего сына к Санта-Клаусу. Оказавшись перед 62-летним немцем в красно-белом костюме, мальчик высунул язык.

Эта безобидная детская выходка очень не понравилась мужчине, и он больно ударил мальчика посохом по лицу. В полиции сообщили, что Санта-Клаус рассматривал это как «воспитательную меру». Ему уже предъявили обвинение в нанесении опасных телесных повреждений.

Ранее пенсионерка тростью пробила голову подростку в Каменске-Уральском.

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