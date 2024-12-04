Крымчанин отправится в колонию за изнасилование дочери

Житель Ленинского района Крыма отправится в колонию за изнасилование собственной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Согласно материалам дела, которое рассматривал суд, с июля 2019 года по декабрь 2020 года мужчина неоднократно совершал в отношении малолетнего ребенка действия сексуального характера. О преступлениях отца ребенок рассказал матери, а та обратилась в правоохранительные органы.

Вину во вменяемых преступлениях крымчанин не признал.

«Суд приговорил виновного к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении ведомства.

Также мужчину обязали выплатить дочери компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

В Ивановской области подросток изнасиловал ребенка и едва не избежал наказания благодаря помощи влиятельного родственника.