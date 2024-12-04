Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крымчанин отправится в колонию за изнасилование дочери

Житель Крыма получил 13,5 года колонии за изнасилование дочери

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Ленинского района Крыма отправится в колонию за изнасилование собственной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Согласно материалам дела, которое рассматривал суд, с июля 2019 года по декабрь 2020 года мужчина неоднократно совершал в отношении малолетнего ребенка действия сексуального характера. О преступлениях отца ребенок рассказал матери, а та обратилась в правоохранительные органы.

Вину во вменяемых преступлениях крымчанин не признал.

«Суд приговорил виновного к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении ведомства.

Также мужчину обязали выплатить дочери компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

В Ивановской области подросток изнасиловал ребенка и едва не избежал наказания благодаря помощи влиятельного родственника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами