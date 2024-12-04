Спортсменка из Подмосковья завоевала серебро на международных соревнованиях

Спортсменка Анастасия Мищенко из Московской области завоевала серебро в составе сборной России на международных соревнованиях по керлингу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В составе сборной также выступили Валерия Денисенко, Мария Марченкова, Алина Фахуртдинова и Анастасия Косогор.

Всего в международных соревнованиях приняли участие 12 команд из Белоруссии, Москвы, Калининграда, Мурома, Турции, Санкт-Петербурга, а также сборные России.

По регламенту на первом этапе команды были поделены на две группы и сыграли по круговой системе. Две лучшие команды из каждой группы вышли в плей-офф. Международные соревнования по керлингу среди женских команд проходили с 27 ноября по 2 декабря 2024 года в Муроме