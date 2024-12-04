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Экс-налоговый инспектор получил срок за посредничество во взятке на 10 млн рублей

В Ростове-на-Дону осудили бывшего налогового инспектора за попытку мошенничества

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Freepik.com

Суд вынес приговор бывшему налоговому инспектору из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в 2022 году 36-летний фигурант разбирательств передал знакомому данные о коммерческой организации, которые он получил из информационной системы.

Помимо этого, в 2023 году мужчина взял у сотрудника местной компании десять миллионов рублей, чтобы передать их должностным лицам. За такую сумму они якобы должны были скрыть нарушения в деятельности предприятия. Помимо экс-инспектора в этой схеме принимали участие другие лица, но дело в их отношении находится в отдельном производстве.

«Часть из указанных денежных средств злоумышленники намеревались похитить и распределить между собой», – сообщается в публикации.

В отношении бывшего сотрудника налоговой возбудили дело по нескольким статьям, в том числе о посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество.

Россиянина приговорили к четырем годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он не сможет занимать должность представителя власти пять лет.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах.

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