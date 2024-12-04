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Посетители ВДНХ смогут увидеть исторические панно 1954 года

На ВДНХ рассказали интересные факты об исторических панно павильона №1

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Пресс-служба ВДНХ

Посетители павильона №1 «Центральный» на ВДНХ смогут увидеть исторические панно, созданные в 1954 году, сообщается на сайте mos.ru.

Панно высотой от 4,5 до 7,5 м увозили в Третьяковскую галерею во время реставрации павильона.

Из-за длительного хранения на работах появились складки и замятости, поэтому их также пришлось отреставрировать и очистить от загрязнений.

Сейчас в вестибюле павильона посетители могут увидеть полотно «Штурм зимнего дворца», на котором изображены события Октябрьской революции 1917 года, и «В.И. Ленин провозглашает советскую власть на 2-м съезде Советов». Автором полотен является Павел Соколов-Скаля.

В купольном зале Конституции СССР павильона №1 «Центральный» представлены панно «Советский народ имеет право на образование (Студенты у нового здания МГУ)» и «Советский народ имеет право на отдых (В дома отдыха на черноморском побережье)». На первом панно изображены радостные студенты МГУ на фоне построенного в 1953 году нового здания университета, а на втором – советские трудящиеся разных профессий и возрастов на отдыхе.

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