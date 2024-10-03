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В Кинешме влиятельный отец пытался спрятать сына-насильника в психбольнице

В Ивановской области подросток изнасиловал ребенка и едва не избежал наказания

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Pexels

В Кинешме состоятельный отец спрятал от правоохранителей в психиатрическую лечебницу своего 14-летнего сына, которого обвиняют в изнасиловании семилетней девочки. Об этом сообщает портал «Кинешемец.ru».

Инцидент произошел в Кинешме в начале сентября, по предварительной информации, 14-летний школьник позвал семилетнюю девочку покататься с ним на самокате. Он ездил с ребенком по разным местам, насиловал девочку, а процесс снимал на камеру.

Семья пострадавшей обратилась в правоохранительные органы, однако полицейским длительное время не удавалось найти подростка. По данным издания, отец мальчика — влиятельный местный бизнесмен, сначала спрятал сына на даче, а затем договорился с главным врачом психоневрологического диспансера и положил школьника в больницу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, местонахождение подростка удалось установить только 27 сентября, его задержали. Следствие по делу продолжается, это может быть не первое преступление, которое совершил школьник, год назад он также проходил подозреваемым по делу о сексуальном насилии.

Ранее в Ленобласти воспитатель заманил к себе школьницу и изнасиловал ее.

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