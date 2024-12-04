Топ-менеджер Rambler&Co отметил важность достоверной информации в СМИ

Современные медиа должны обладать большой социальной ответственностью и высокими журналистскими стандартами даже при работе с новыми медиа. Об этом на сессии «Прогноз и экономика развития российского медиарынка на 2025 год» конференции «Медиапространство-2024. Итоги года» рассказал исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Отмечается, что в ходе сессии, посвященной анализу ключевых изменений на медиарынке России и прогнозам на следующий год, топ-менеджеры обсудили стратегию адаптации к новым вызовам и изменениям в законодательстве, вопросы монетизации и консолидирования рынка.

Цыпер уточнил, что в текущем году все СМИ столкнулись с проблемой фейков, которые попадали даже в крупные издания, несмотря на редакционную политику и регулирование. По его словам, такие случаи были, но при этом они немедленно удалялись.

«В 2025 году большие языковые модели будут генерировать еще больше текстов, часть из которых может оказаться фейками. Поэтому ключевой компетенцией медиа будет умение создавать уникальный новостной контент и доносить до пользователей только достоверную и действительно важную информацию», — сказал он.

По мнению исполнительного директора по медиа Rambler&Co, СМИ, которые не справятся с этим вызовом, могут уйти с рынка или остаться только в соцсетях и Telegram среди многих других каналов.

Напомним, конференция «Медиапространство-2024. Итоги года» состоялась 3 декабря в кинотеатре «Пионер». Ее участниками стали ведущие эксперты медиаиндустрии,. Они обсудили тренды и вызовы в эпоху стремительных изменений.