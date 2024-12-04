Трое коммерсантов похитили знакомого и требовали с него 5 млн рублей

В Московской области три жителя Волоколамска стали фигурантами уголовного дела после того, как похитили знакомого и занимались вымогательством. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России.

По версии ведомства, 5 ноября 2024 года трое коммерсантов подкараулили знакомого у одного из коттеджных поселков Волоколамского городского округа. Угрожая ему оружием, они затолкали потерпевшего в машину, после чего стали требовать с него пять млн рублей, которые он якобы им задолжал. На этом издевательства над мужчиной не закончились. Его доставили в частный жилой дом, где три дня удерживали и применяли к нему физическую силу. Его отпустили с условием, что он соберет и принесет нужную сумму.

После этого потерпевший обратился в правоохранительные органы.

В отношении фигурантов возбудили два уголовных дела, им предъявлено обвинение в похищении человека.

Ранее мужчины похитили юношу в Новосибирске и несколько часов били его ради 600 тысяч рублей.