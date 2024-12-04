Россиянину грозит реальный срок за попытку отправить посылку в США

Таможня остановила посылку с тестостероном, которую гражданин России пытался отправить в США, сообщили в Южном таможенном управлении.

Подозрительная посылка была обнаружена сотрудниками Южной и Центральной почтовых таможен. Они пресекли вывоз двух упаковок препарата «Андрогель Тестостерон», по 30 пакетов с гелем в каждой, и передали их на экспертизу.

Оказалось, что внутри изъятых образцов находится сильнодействующее вещество – тестостерон массой 300 грамм. Так как он включен в список веществ, свободная продажа которых запрещена на территории РФ, отправитель посылки, 37-летний житель города Армавира, торгующий спортивным питанием через маркетплейсы, стал фигурантом уголовного дела.

За незаконное перемещение через таможенную границу сильнодействующих веществ россиянину грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или без такового.

Ранее уголовное дело возбудили против учителя из Екатеринбурга за контрабанду немецких госнаград.