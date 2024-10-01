Учителю из Екатеринбурга грозит до пяти лет колонии за контрабанду немецких госнаград

Учителю из Екатеринбурга грозит реальный срок за контрабанду немецких госнаград первой половины ХХ века. Об этом сообщает пресс-служба Брянской таможни.

Подозрительную посылку с наградными немецкими крестами 1913–1925 годов, медалями, знаками отличия и значками 1933–1945 годов выявили сотрудники Центральной почтовой таможни в Брянске. Всего в ней находились 57 госнаград времен Первой и Второй мировых войн, в том числе «Железный крест» Третьего рейха, медали за выслугу в вермахте, значок с имперским орлом, а также архивные документы.

Стоимость коллекции, доставленной из Мюнхена, составила порядка 400 тыс. рублей. В отношении россиянина, выкупившего ее, было возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Согласно обвинительному заключению, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

О необычном отправлении, прибывшем из Германии в Россию, стало известно в середине августа. Оказалось, что награды заказал учитель физкультуры из Екатеринбурга. ФТС сообщала, что мужчина приобрел их через иностранный интернет-аукцион и хотел перепродать их коллекционерам в РФ, но его задержали.

Ранее суд оштрафовал россиянина, продавшего отцовскую медаль «За доблестный труд» за 300 рублей.