Вахтовик из Волгограда набрал кредитов и отдал мошенникам 18,7 млн рублей

Житель Волгограда поверил телефонным мошенникам и оформил несколько крупных займов, пытаясь спасти свои сбережения. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 62-летний мастер буровой установки. Он сообщил, что находился на вахте, когда ему начали поступать звонки якобы от представителей различных учреждений и ведомств с информацией о взломанных аккаунтах и попытках мошенников оформить на него кредит.

Аферисты убедили россиянина оформить максимально возможное количество кредитов, чтобы сохранить свои накопления и перевести деньги на якобы безопасный счет. Потерпевший поверил звонившим и отправил преступникам 18,7 млн рублей.

До этого сообщалось, что россиянка испугалась уголовного преследования и отдала мошенникам более 4 млн рублей. Пожилая женщина доверилась преступникам, сняла свои накопления и оформила кредиты.

Ранее петербургская пенсионерка доверилась мошенникам и потеряла почти 10 млн рублей.