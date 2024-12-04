В Дмитрове мужчина случайно ранил себя пилой в грудь

В подмосковном Дмитрове мужчина случайно ранил себя пилой в грудь, спасти его не смогли. Об этом сообщает АГН «Москва».

Инцидент произошел 2 декабря, 53-летний мужчина занимался хозяйственными работами на приусадебном участке, используя болгарку. Спустя некоторое время сожительница россиянина нашла его в крови и без сознания. На место была вызвана скорая помощь и полиция.

По предварительной информации, пострадавший случайно ранил себя в грудь пилой, спасти его медикам не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что врачи Воронежской областной клинической больницы № 1 (ВОКБ) спасли 59-летнего местного жителя, который получил тяжелую травму во время бытовых работ. Мужчина поступил в больницу в критическом состоянии, он работал с болгаркой, когда от инструмента отскочил диск и пропилил ему ногу. Родные самостоятельно наложили жгут и вызвали скорую.

Ранее пьяный капитан напоролся на нож, когда резал рыбу к пиву в Петербурге.