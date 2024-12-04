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Причастного к подрыву «Невского экспресса» в 2007 году внесли в перечень террористов

Причастного к подрыву «Невского экспресса» внесли в список террористов

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Илья Питалев/РИА Новости

Одного из причастных к подрыву «Невского экспресса» в 2007 году — Павла Косолапова — внесли в перечень террористов и экстремистов в России. Данные об этом появились на сайте Росфинмониторинга.

Косолапова обвинили в организации теракта с поездом, изготовлении и установке взрывного устройства заочно, его дело выделили в отдельное производство. Мужчина находится в международном розыске.

Поезд 166 сообщением МоскваСанкт-Петербург «Невский экспресс» подорвали под новгородским городом Малая Вишера 13 августа 2007 года. Пострадали 60 человек, 30 человек были госпитализированы. По данным Новгородской облпрокуратуры, теракт совершила группа, которая действовала под контролем одного из наиболее известных чеченских боевиков Доку Умарова.

По подозрению в причастности к теракту задержали жителей Ингушетии Саламбека Дзахкиева и Макшарипа Хидриева, которые, по данным следствия, купили и доставили в Маловишерский район Новгородской области взрывчатку.

В январе 2010 года Новгородский областной суд признал их виновными по статье «Незаконный оборот взрывчатки». Дзахкиева признали виновным по статье «Разбой». Суд приговорил Хидриева к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Дзахкиев в итоге получил 10 лет колонии строгого режима.

Ранее полиция задержала еще четверых подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе».

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