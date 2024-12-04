Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кузбассе сотрудница ТЦ избила женщину на девятом месяце беременности до крови

В Кемерове сотрудница ТЦ разбила лицо беременной, у женщины сотрясение мозга

close
FotograFFF/Shutterstock

В торговом центре Кемерова 26-летнюю беременную посетительницу атаковала уборщица. После этого пострадавшая обратилась в больницу и в полицию. Об этом сообщает VSE42.RU в Telegram-канале.

По словам потерпевшей, она находится на девятом месяце беременности. Посещая ТРЦ на Октябрьском проспекте 3 ноября, женщина зашла в туалет, где у нее возник конфликт с сотрудницей клининга.

«Зашла в туалет, срочно нужно было, я на девятом месяце. Там женщина делала уборку. Она стала хамить и жаловаться, что люди постоянно заходят и не дают ей закончить. Когда я вышла и хлопнула дверью, она побежала следом, набросилась на меня, вырвала волосы и разбила лицо», — поделилась кемеровчанка.

Женщина возмутилась, что ей пришлось долгое время ждать охрану центра, все это время уборщица находилась в туалете.

После инцидента беременная направилась в больницу и сняла побои. Ей диагностировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы и лица. Также уборщица выдрала посетительнице туалета огромный клок волос. Потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы.

Ранее в Москве уборщица магазина избила пожилую женщину, кормившую птиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами