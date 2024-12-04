В Кузбассе сотрудница ТЦ избила женщину на девятом месяце беременности до крови

В торговом центре Кемерова 26-летнюю беременную посетительницу атаковала уборщица. После этого пострадавшая обратилась в больницу и в полицию. Об этом сообщает VSE42.RU в Telegram-канале.

По словам потерпевшей, она находится на девятом месяце беременности. Посещая ТРЦ на Октябрьском проспекте 3 ноября, женщина зашла в туалет, где у нее возник конфликт с сотрудницей клининга.

«Зашла в туалет, срочно нужно было, я на девятом месяце. Там женщина делала уборку. Она стала хамить и жаловаться, что люди постоянно заходят и не дают ей закончить. Когда я вышла и хлопнула дверью, она побежала следом, набросилась на меня, вырвала волосы и разбила лицо», — поделилась кемеровчанка.

Женщина возмутилась, что ей пришлось долгое время ждать охрану центра, все это время уборщица находилась в туалете.

После инцидента беременная направилась в больницу и сняла побои. Ей диагностировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы и лица. Также уборщица выдрала посетительнице туалета огромный клок волос. Потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы.

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