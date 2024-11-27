В Англии смотритель зоопарка попал в больницу после того, как его атаковал слон, пишет The Sun.

Смотритель зоопарка получил серьезные травмы после нападения десятилетней азиатской слонихи по кличке Тарли. Инцидент произошел, когда рабочий чистил животное, и оно толкнуло его со всей силы в забор со стальными прутьями.

Сотрудникам удалось успокоить слониху, а пострадавшего смотрителя, имя которого не разглашается, доставили в больницу. Он провел там три дня и, как сообщается, сломал пять ребер и получил повреждение печени.

«Это не первый случай, когда она нападает на смотрителя, поэтому необходимо убедиться, что персоналу и посетителям безопасно находиться рядом с ней», — говорится в заявлении.

Ожидается, что смотритель зоопарка вернется к работе на следующей неделе после выписки из больницы.

«Мы можем подтвердить, что один из наших коллег получил травму при выполнении обязанностей в вольере для слонов», — прокомментировали в зоопарке.

Ранее сообщалось, что фермеры в Кении используют пчел, чтобы отпугивать слонов от набегов на посевы.