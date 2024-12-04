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Российские врачи удалили пациенту метастаз рака почки, который вырос на голове

В Казани хирурги удалили пациенту метастаз рака почки, который вырос на голове

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Телеграм-канал «Наша РКБ»

В Казани врачи Республиканской клинической больницы удалили мужчине метастаз рака почки, который образовался на голове. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Как рассказали медики, 78-летний мужчина обратился за консультацией по поводу шишки, которая начала расти у него на голове в декабре 2023 года. В 2016 году пациент перенес рак правой почки. Он наблюдался у онколога, при этом химиотерапия ему не требовалась.

Выросшая на голове шишка оказалась метастазом рака почки.

Нейрохирурги больницы удалили образование и провели мужчине пластику титановой сеткой. Пациенту предстоит пройти дальнейшее лечение у профильного специалиста. Его выписали домой в удовлетворительном состоянии.

До этого врачи НИИ СП им. Н.В. Склифосовского прооперировали многодетную мать, у которой во время беременности одним из детей нашли рак. Женщина отказалась от химиотерапии во время вынашивания, чтобы не навредить ребенку, и продолжила лечение уже после родов.

Ранее россиянка родила четвертого ребенка после восьми курсов химиотерапии.

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