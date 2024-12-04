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В Петербурге двое мужчин получили по 9 лет колонии за диверсию на железной дороге

В Петербурге поджигателям релейного шкафа дали по 9 лет колонии

В Петербурге огласили приговор двум мужчинам, которые сожгли оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, весной 2023 года один из обвиняемых получил предложение совершить поджог релейного шкафа за восемь тысяч рублей. Мужчина согласился и привлек к делу своего приятеля. Неизвестные кураторы прислали злоумышленникам список станций и мест, где можно совершить диверсию.

Мужчины изготовили горючую смесь, отправились на станцию Старая деревня, облили жидкостью релейный шкаф и подожгли. Ущерб от их действий оценили почти в 600 тысяч рублей. Злоумышленники сняли преступление на видео, получили восемь тысяч рублей и поделили деньги.

Поджигателей задержали, было возбуждено уголовное дело о диверсии. Приговором суда обвиняемым назначено по 9 лет лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной срок подсудимые будут находиться в колонии строгого режима.

Ранее готовившие диверсию на авиабазе в Приморье террористы получили сроки до 23 лет.

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