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В Москве прошла церемония награждения премии Eventiada Awards

Eventiada Awards наградила лучшие проекты в сфере коммуникаций

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Пресс-служба Eventiada Awards

Несколько проектов Сбера получили премию Eventiada Awards, сообщает пресс-служба организаторов премии.

Всего в премии участвовало 800 российских и зарубежных проектов.

Проект Сбера «Сберкот: цифровой инфлюенсер в новой реальности» получил гран-при и номинацию за лучшую работу с молодежной аудиторией. Также «Сенат – система поддержки принятия решений» стал лучшим digital-проектом, а «Гонка стартапов» — лучшим культурным проектом.

Во время вручения персональных премий руководитель пресс-службы Сбера Полина Тризонова получила награду «Пресс-секретарь года» за активное участие в профессиональных мероприятиях в качестве эксперта.

Также в активе Полины Тризоновой несколько десятков результативных пиар-кампаний.

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