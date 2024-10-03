Американку арестовали, приняв остатки еды на ее ложке за наркотики

В США женщина провела несколько недель в тюрьме и потеряла работу после того, как полицейские перепутали еду в ее ложке с метамфетамином, пишет Unilad.

Эшли Габриэль Хафф арестовали после того, как полицейский заметил ложку с остатками какого-то вещества в ее автомобиле, которое он ошибочно принял за наркотик. Женщина попыталась объяснить, что это были следы соуса, но офицеры не стали слушать американку.

Инцидент оказал серьезное влияние на жизнь Эшли. Она пропустила день рождения своего ребенка и потеряла работу в ресторане. Только после того, как был проведен лабораторный анализ и было установлено, что на ложке действительно были остатки еды, с женщины сняли все обвинения.

Пользователи соцсетей выразили свое недоумение по поводу действий полицейских, а сама Эшли планирует подать в суд.

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