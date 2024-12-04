Вор-рецидивист в силиконовой маске держал в страхе жителей Новой Москвы

В Подмосковье задержали мужчину, который проникал в коттеджи в силиконовой маске и совершил пять краж, сообщили в столичной полиции.

По данным ведомства, подозреваемый причастен к пяти кражам из частных домов в Троицком и Новомосковском округе. С июля по сентябрь мужчина проникал в коттеджи, откуда похищал деньги, драгоценности и компьютерную технику. На каждую вылазку он надевал гиперреалистичную силиконовую маску, которая долгое время помогала ему оставаться неузнанным.

«Одна из потерпевших спугнула непрошенного гостя, застав его на первом этаже дома. Тогда ему удалось забрать лишь деньги, которые находились в сумке при входе», — рассказали в полиции.

Общий ущерб превысил 2 млн рублей. В конце концов подозреваемого задержали в подмосковной Апрелевке. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 49-летний житель Тамбовской области. Против него возбуждено очередное уголовное дело о краже, фигуранту уже предъявили обвинения по пяти эпизодам. Он находится под стражей, расследование продолжается.

Ранее мужчина проник в дом ради кражи, но зачитался книгой и был пойман с поличным.