Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области девушка едва не задохнулась из-за пирожного

В Ростовской области спасли девушку с анафилактическим шоком из-за пирожного

close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Сотрудники скорой помощи в Ростове-на-Дону спасли девушку, у которой случился анафилактический шок после того, как она съела пирожное. Об этом сообщает минздрав региона.

Бригада скорой помощи заметила на дороге автомобиль с аварийной сигнализацией. Из машины выбежали мужчина и женщина, они сообщили, что в авто находится их 26-летняя дочь, у которой произошел анафилактический шок.

Сотрудники скорой помощи посадили девушку в машину и провели нужные процедуры, чтобы предотвратить отек дыхательных путей. До приезда реанимационной бригады фельдшерам удалось стабилизировать состояние пациентки, что спасло ей жизнь.

Девушку доставили в медучреждение, и вскоре после улучшения состояния выписали. Причиной анафилактического шока стало пирожное с арахисом, на который у пострадавшей была аллергия.

До этого сообщалось, что в Москве у пациентки частной клиники произошел анафилактический шок. 55-летняя женщина обратилась к медикам с жалобами на бронхит. После введения лекарственного средства, пациентке стало плохо. Она потеряла сознание, пострадавшую экстренно доставили в 15-ю больницу Москвы с остановкой сердца, реаниматологам потребовалось 25 минут, чтобы женщина пришла в себя, она остается под медицинским наблюдением.

Ранее в Петербурге родственники пытались реанимировать пенсионерку и разорвали ей желудок и селезенку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами