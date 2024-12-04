В Ростовской области девушка едва не задохнулась из-за пирожного

Сотрудники скорой помощи в Ростове-на-Дону спасли девушку, у которой случился анафилактический шок после того, как она съела пирожное. Об этом сообщает минздрав региона.

Бригада скорой помощи заметила на дороге автомобиль с аварийной сигнализацией. Из машины выбежали мужчина и женщина, они сообщили, что в авто находится их 26-летняя дочь, у которой произошел анафилактический шок.

Сотрудники скорой помощи посадили девушку в машину и провели нужные процедуры, чтобы предотвратить отек дыхательных путей. До приезда реанимационной бригады фельдшерам удалось стабилизировать состояние пациентки, что спасло ей жизнь.

Девушку доставили в медучреждение, и вскоре после улучшения состояния выписали. Причиной анафилактического шока стало пирожное с арахисом, на который у пострадавшей была аллергия.

До этого сообщалось, что в Москве у пациентки частной клиники произошел анафилактический шок. 55-летняя женщина обратилась к медикам с жалобами на бронхит. После введения лекарственного средства, пациентке стало плохо. Она потеряла сознание, пострадавшую экстренно доставили в 15-ю больницу Москвы с остановкой сердца, реаниматологам потребовалось 25 минут, чтобы женщина пришла в себя, она остается под медицинским наблюдением.

Ранее в Петербурге родственники пытались реанимировать пенсионерку и разорвали ей желудок и селезенку.