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В ФАС заявили о серьезных замечаниях такси из-за ценообразования

В ФАС рассказали о серьезных претензиях к «Яндекс Такси» из-за цен на поездки

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдвинула серьезные претензии в адрес сервиса »Яндекс Такси». Об этом сообщил замруководителя службы Петр Иванов в беседе с »Известиями».

По его словам, за последний год поступило более 300 жалоб на компанию, касающихся как стоимости поездок, так и мер, которые агрегатор применяет в связи с блокировками водителей и пассажиров.

ФАС также высказывает недовольство высокой комиссией, которую сервис взимает с водителей, — 28 процентов. «Кроме того, компания не раскрывает полностью алгоритм ценообразования услуг такси»,- - отметил Иванов. Он добавил, что в настоящее время служба не может провести проверку сервиса «Яндекс Такси», поскольку до конца года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний.

15 февраля уже сообщалось, что власти поймали «Яндекс.Такси» на завышении цен.

До этого в «Яндексе» рассказали, почему подскочили цены на такси. По данным компании, в такси растет спрос пользователей, продолжается нехватка водителей на российском рынке, растет доля повышенных тарифов в связи с притоком новых автомобилей более высокого класса и нехваткой автомобилей эконом-класса.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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